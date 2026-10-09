Propone Tere Guerra trasladar a reos de alta peligrosidad para evitar nuevos hechos violentos en penales

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública deben reforzar el control y la vigilancia en los centros penitenciarios de Sinaloa, consideró la diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa, al pronunciarse sobre la balacera registrada en el penal El Castillo en Mazatlán, donde falleció un menor de edad.

La morenista calificó como lamentables estos hechos y señaló que es necesario tomar medidas para evitar que se repitan. Además, consideró que las personas privadas de la libertad que representan un alto riesgo, deben ser valoradas para posibles traslados a otros centros penitenciarios, como ocurrió con internos enviados al penal de Guasave.

En materia presupuestal, al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre el crédito de 2 mil 200 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal de 2026, que contemplaba una parte de los recursos para la rehabilitación y modernización de centros penitenciarios, entre ellos el penal de Aguaruto, Guerra Ochoa señaló que será necesario revisar cómo se están ejerciendo.

La diputada local con licencia indicó que desde el Poder Legislativo se debe dar seguimiento a las acciones en materia penitenciaria.

“Hay que observarlos desde el Congreso. Estábamos al tanto del tema, sabedores de que todavía hay retos ahí, pero yo creo también que si hay reos de alta peligrosidad que, además de ser de delincuencia federal, tienen un perfil de alto riesgo, deben tomarse medidas para evitar que esto se repita”, expresó.

Finalmente, Guerra Ochoa manifestó su confianza en que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava esté atendiendo la situación y tome medidas para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios de Sinaloa.