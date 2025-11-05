Proponen 10 municipios de Sinaloa actualizar sus tablas catastrales entre 3.25 y 4.41%

Diputados de la 65 Legislatura dan lectura a iniciativas de 10 Ayuntamientos que proponen actualizar los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones para definir nuevos montos del impuesto Predial.

Con esto, para el ejercicio fiscal de 2026, los 10 municipios contemplan tasas que van del 3.25 por ciento y el 4.41 por ciento.

Las iniciativas, que serán dictaminadas por la Comisión de Hacienda Pública y Administración son para los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Juan José Ríos, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Badiraguato.

“Estos valores fueron propuestos previamente por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa a las Juntas Municipales de Catastro para su revisión, modificación o aprobación en su caso, los cuales finalmente fueron turnados por estas al Congreso del Estado también para su revisión y, en su caso, aprobación”, dice el informe enviado por el Congreso este martes.

“...las actualizaciones de los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones varían en promedio entre un 3.25 y un 4.41 por ciento, a excepción del municipio de Salvador Alvarado, cuya propuesta es incrementar 12.31 por ciento, y el de Badiraguato propone una actualización del 0.0 por ciento”.

El Instituto Catastral del Estado de Sinaloa es un organismo que fue creado con el objeto de elaborar los registros y padrones relativos a la identificación, registros, cambios y valuación de los bienes inmuebles del territorio estatal incluyendo los inmuebles ejidatarios o comuneros y los de propiedad municipal, estatal o federal, así como para obtener, clasificar, procesar y proporcionar información concerniente al suelo y a las construcciones hechas sobre él, por lo que éste es el que lleva el inventario, deslinda, registra y evalúa a detalle los bienes inmuebles localizados en el Estado.