$!Proponen crear programa de ‘cajas de maternidad’ para familias en Sinaloa

Una bolsa de 160 millones de pesos del presupuesto anual del Congreso del Estado sería destinada a la creación del programa “Caja de Maternidad”, una iniciativa que busca entregar a las familias con recién nacidos un paquete con artículos esenciales para el primer mes de vida del bebé.

La propuesta fue presentada por el Diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, quien explicó que surge ante las constantes solicitudes de apoyo que recibe el Congreso por parte de madres y padres que enfrentan dificultades para adquirir los productos básicos que requiere un recién nacido.

“Porque cada vez que nace un niño en Sinaloa, existen a veces familias que no tienen ni para los pañales, creo yo que esta iniciativa viene a darle un sentido humanista a este tipo de situaciones, con una inversión esto es más o menos una caja de 4 mil pesos”.