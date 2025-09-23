Proponen dar el 10% de asientos en camiones a personas con discapacidad y adultos mayores

El Congreso del Estado dio lectura a una iniciativa para que el 10 por ciento de los asientos disponibles en el transporte público urbano de Sinaloa se destinen para personas con discapacidad y adultos mayores.

La iniciativa tramitada ante la Diputación Permanente considera modificar la fracción XV del artículo 240 de la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado.

La propuesta de la Diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez busca unificar y definir los mecanismos necesarios para la ocupación de asientos, en pro de los grupos considerados como vulnerables en el transporte público.

Además de estos requerimientos, la iniciativa indica que los asientos exclusivos para este sector poblacional deberán ubicarse cerca de las puertas de las unidades.

La reforma considera que, al ser el medio de transporte utilizado por mayor población en la entidad, debe incidirse para que resulte seguro y viable para los usuarios con dificultades o limitaciones motrices.