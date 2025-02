$!Proponen diputados crear mecanismo de ‘justicia de paz’ en Sinaloa

En caso de estar involucrados menores de edad, podrían acudir con quienes ejerzan su patria potestad o representación legal.

El propósito de este ‘Juzgado de Paz’ sería atender conflictos civiles y mercantiles cuya gravedad no supongan un delito o falta grave que deban conocer otras autoridades, como los juzgados familiares.

Entre las atribuciones contempladas para los jueces de paz sería conocer casos de daños a propiedad ajena que no rebasen el costo de 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2025 serían 33 mil 942 pesos; conflictos entre vecinos o condóminos por deudas u otras sanciones que no superen 400 veces el valor del UMA, cotizado en 45 mil 256 pesos en 2025; daños causados por accidentes de tránsito de vehículos; así como problemas familiares o interpersonales que no sean delitos.

La finalidad de esta Ley es disponer de un sistema judicial con resoluciones prontas. El proceso consistiría en la convocatoria por parte del Juez de Paz hacia las partes, que estas expongan sus puntos de vista acerca del conflicto, y si lo considera la autoridad, en una sola audiencia decretaría una sentencia.

Las audiencias en este Juzgado podrían llevarse a cabo incluso si no asiste la persona o personas demandadas.

El personal contemplado para los Juzgados de Paz sería un Juez, una secretaría proyectista, dos secretarías de acuerdos, una secretaría actuaria y pasantes de derecho.

El recurso necesario solo en sueldos para estos tribunales serían de 4 millones 609 mil pesos al año, aproximadamente, según estimaciones de la Unidad de Estudios Económicos y Financieros del Congreso del Estado.