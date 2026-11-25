Una iniciativa presentada por la Diputada de Morena, Érika Rubí Martínez Rodríguez, ante el Congreso del Estado plantea endurecer en Sinaloa las sanciones para quienes provoquen la muerte o lesiones a otras personas en accidentes de tránsito, particularmente cuando conduzcan en estado de ebriedad o a exceso de velocidad.

La propuesta busca reformar diversas disposiciones del Código Penal de Sinaloa para establecer que, aun cuando una sola persona resulte víctima de estos hechos, se apliquen penas de 5 a 15 años de prisión, además de la inhabilitación para conducir de 3 a 5 años y la pérdida del derecho a obtener una licencia de manejo.

Asimismo, contempla aumentar hasta en una mitad las penas cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, así como cuando sean responsables del sustento económico de sus familias.

Otro de los agravantes que plantea la iniciativa es que el conductor responsable sea mayor de edad y no cuente con licencia de manejo o tenga el documento vencido.

También se considerarían los casos en que utilice dispositivos electrónicos o sistemas de comunicación mientras conduce, con excepción de aquellos que funcionen mediante manos libres conectados al vehículo.

La iniciativa también propone que las víctimas reciban acompañamiento médico, psicológico, jurídico y social por parte de las instituciones públicas.

Además, establece que las personas responsables deberán participar en programas de sensibilización vial y apoyo comunitario como parte de los requisitos para recuperar su derecho a conducir.

La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado para su análisis y revisión, por lo que continuará el proceso legislativo correspondiente para determinar su posible aprobación.