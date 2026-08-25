Proponen en sesión extraordinaria a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Sinaloa propuso a Graciela Domínguez Nava para ocupar la Gubernatura interina del Estado.

La propuesta será sometida a votación del Pleno durante la sesión extraordinaria convocada para este martes 25 de agosto, luego de la nueva licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

Domínguez Nava es Diputada federal con licencia por Morena y ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, además de haber sido Diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal.

De ser aprobada por las y los diputados, Domínguez Nava asumirá la Gubernatura interina de Sinaloa durante el periodo que dure la licencia de Rocha Moya.