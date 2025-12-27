Proponen evaluación de salud mental obligatoria para funcionarios y candidatos en Sinaloa

CULIACÁN._ Con el objetivo de garantizar el bienestar en el servicio público, el ciudadano culiacanense Pedro Rafael Velázquez Yves presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley que busca hacer obligatoria la “Evaluación Mental Sana” para funcionarios y candidatos.

La propuesta, entregada formalmente el 7 de octubre pasada, fue realizada para evitar actividades negativas de servidores públicos y plantea agregar una fracción a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa para que la salud mental sea un requisito de permanencia y selección en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Esta idea viene del recorrido que he tenido durante más de 40 años haciendo gestiones, trámites del gobierno federal, estatal y municipal, donde nos hemos dado cuenta de muchas actividades negativas de servidores públicos”, señaló Velázquez Yves.

En su exposición de motivos, el ciudadano apuntó que históricamente se han detectado actitudes psicológicas irregulares en el proceder de diversos servidores públicos, las cuales han causado graves problemas al desarrollo de la sociedad.

Según información que compartió, la falta de un control psicológico adecuado puede derivar en conflictos de intereses y la presencia de personas ineficientes en cargos de gran responsabilidad.

La iniciativa identifica una serie de indicadores de comportamientos problemáticos que se pretenden erradicar, tales como lenguaje evasivo o ambiguo para evitar responder preguntas directas, falsedades y mentiras para manipular a otros y tácticas dilatorias para retrasar decisiones y ganar tiempo.

La implementación de estas evaluaciones no solo busca mejorar el desempeño laboral, sino que funciona como un factor clave en la prevención de la corrupción, ya que las personas con buena salud mental son más propensas a actuar con integridad y ética.

La propuesta ciudadana establece que los aspirantes y servidores en funciones deberán contar con una “Hoja Clínica de Mente Sana”, la cual deberá ser certificada exclusivamente por especialistas en psicología o psiquiatría.

Este documento deberá integrar resultados de métodos científicos y estudios de psicometría para valorar la personalidad, la inteligencia emocional y la capacidad cognitiva del individuo, además, se contempla que la evaluación incluya la detección de trastornos mentales y la valoración de la capacidad para tomar decisiones informadas y efectivas.

El proyecto subraya que la valoración de la mente sana promoverá una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el sector público, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones; asimismo, se menciona que el seguimiento de la salud mental ayudará a reducir el estrés y la fatiga laboral, incrementando la productividad y eficiencia en el gobierno.

Velázquez Yves hizo un llamado a la acción colectiva, invitando formalmente a ciudadanos, profesionistas e instituciones a sumarse y participar en esta iniciativa.

“Queremos hacer la invitación a ciudadanos, profesionistas e instituciones que participen en esta iniciativa. Esta iniciativa es totalmente abierta para todos, para todas las clases sociales, pueden acudir al congreso del Estado a la oficina de atención ciudadana y asesoría parlamentaria”, compartió.