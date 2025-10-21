Proponen exentar pago de derecho de piso a comerciantes en situación de vulnerabilidad en Sinaloa

Propusieron ante el Congreso del Estado de Sinaloa una reforma para exentar a grupos considerados como vulnerables del pago de derecho de piso para el comercio en la vía pública.

El regidor del PAN en Mazatlán, Felipe Parada Valdivia, junto con los diputados locales panistas, planteó modificaciones al artículo 87 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, para liberar de esta obligación fiscal a adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, indígenas y jóvenes en situación de calle.

“Exentar del pago de derecho de piso a los grupos mencionados no representa una pérdida significativa para las arcas municipales, pero sí un acto de justicia fiscal y social, y de reconocimiento para quienes a pesar de las adversidades se mantienen trabajando y aportando al tejido económico local”, destacó Parada Valdivia.

“Representa una acción solidaria y responsable del Estado frente a quienes más lo necesita. No solo aligera una carga fiscal injusta, sino que envía un mensaje claro en Sinaloa: la justicia social y la dignidad del trabajo y los comerciantes van primero”, subrayó.

Como respaldo de la iniciativa, expuso que en la entidad se cuenta con registro de alrededor de 20 mil comerciantes de la vía pública que aportan con este impuesto, de los cuales cerca de 7 mil se encuentran entre los grupos vulnerables.

El Diputado panista, Jorge González Flores, resaltó que estas iniciativas atienden directamente a las necesidades y peticiones ciudadanas para apoyar a la economía local.

“El PAN le está apostando a sumarle a la ciudadanía, le está apostando a las familias, a las niñas y a los niños. Venimos a abrirle los ojos con hechos, con iniciativas que realmente les benefician a las y los ciudadanos”, recalcó.