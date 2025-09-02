Proponen facilitar acceso a la educación para adolescentes y jóvenes con hijos

Presentaron al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Sinaloa para facilitar el acceso a la educación para adolescentes y jóvenes que sean madres o padres de familia.

El plan de reforma presentado por el grupo parlamentario del Partido Sinaloense, sugiere que se den facilidades para que este sector ingrese, reingrese o permanezca con sus estudios académicos.

Además, el proyecto de reforma plantea que ninguna institución niegue el ingreso, reingreso, permanencia o acceso de una estudiante embarazada o lactante, sino que deban apoyarla en que siga con sus estudios.

En caso contrario, la reforma advierte la aplicación de sanciones a los centros educativos.

Por otro lado, la iniciativa apunta a que las instituciones educativas que tengan estancias infantiles, deben facilitar la incorporación de hijas e hijos de estudiantes.