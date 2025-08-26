Proponen incluir alfabetización digital y ciberprotección en sistema educativo de Sinaloa

CULIACÁN._ Diputados presentaron una iniciativa de reforma en el Congreso del Estado de Sinaloa para incluir la alfabetización digital, ciberprotección y la ciudadanía digital en el sistema educativo de la entidad.

La facción del Partido Verde planteó una reforma a la Ley de Educación, con la que se busca colocar estos aspectos como ejes centrales de la educación local.

“El mundo digital es parte de la vida diaria de nuestras juventudes. La educación no puede seguir viéndolo solo como un apoyo tecnológico, sino como un espacio de formación ciudadana, ética y de protección de derechos”, indicó el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez.

“Queremos que Sinaloa se coloque en la vanguardia nacional en materia de educación digital. Esta reforma no es un simple ajuste legal, es un cambio de paradigma que pone en el centro la dignidad, la seguridad y la participación de las juventudes en el siglo XXI”, dijo.

Entre los detalles de la iniciativa, se busca incluir la alfabetización digital crítica, la ciberseguridad y la ciudadanía digital como fines transversales de la educación.

Ello llevaría a incorporar contenidos pedagógicos que impulsen el pensamiento crítico, la empatía digital, la comunicación responsable y la participación democrática en los entornos virtuales.