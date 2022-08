Proponen que agresores sexuales, deudores de pensión alimenticia y más, no puedan aspirar a puestos de elección en Sinaloa

En Sinaloa podría quedar establecido en la Constitución del Estado que quienes hayan cometido delitos como acoso sexual, sean deudores de pensión alimenticia, sean agresores familiares o hayan incurrido en violencia política contra las mujeres, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular.

La Diputada Gloria Himelda Félix Niebla presentó una iniciativa de reforma que propone sea requisito para quienes quieran contender a cargos de Gobernador, diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas en procuración y regidurías, no ser persona condenada por delito de violencia política contra mujeres por razón de género y no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, es decir, que no paguen pensión alimenticia.

Además de no haber cometido delitos contra la familia y/o contra la libertad sexual y su normal desarrollo que, según el Código Penal de Sinaloa, se trata de faltas como incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, violencia familiar, fraude familiar, sustracción de menores o incapaces, tráfico de menores, inseminación artificial indebida, abuso sexual, estupro, hostigamiento y acoso sexual, y violación de la intimidad sexual.

La iniciativa contempla a quienes aspiren a ser candidatos propietarios y a los suplentes de los mismos.

La reforma fue presentada el 29 de abril de 2022 y será considerada una de las que podrían ser votadas en el periodo extraordinario de sesiones al que convocará el Congreso del Estado para aprobar leyes que endurezcan las sanciones para quienes cometan delitos contra las mujeres.

El periodo extraordinario está contemplado para llevarse a cabo a finales de agosto.