$!Propuesta de reformar la Ley Electoral reúne al PRI, PAN y PRD en Sinaloa; ‘el INE no se toca’, defienden

Ante la propuesta de una reforma electoral, que apuesta por un recorte a los recursos del Instituto Nacional Electoral y una reorganización en el funcionamiento del órgano electoral, en Sinaloa se reunieron actores políticos de los partidos Revolucionario Institucional, Acción y de la Revolución Democrática para posicionarse en contra.

En conferencia de prensa, el Frente Cívico Nacional en Sinaloa, encabezado por Eduardo Barrantes, convocó a una marcha por la ciudad de Culiacán para el próximo 13 de noviembre.

La marcha funcionará como una manifestación espejo en diferentes ciudades del país. La de Culiacán iniciará en el templo de La Lomita y se realizará por la avenida Álvaro Obregón, a partir de las 09:00 horas.

“Hoy la democracia está amenazada en nuestro país por quién dice tener el monopolio de la verdad, por eso no debe iniciarse un proceso de cambio de la ley electoral con quien tiene cancelado el diálogo, porque precisamente la modificación de leyes electorales orilla a un diálogo, orilla a construir entre todos esa ley que mejore la democracia mexicana”, determinó Manuel Clouthier Carrillo, ex militante de Acción Nacional y ex Diputado federal.