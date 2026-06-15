$!Protección Civil activa operativo por lluvias en Culiacán; llama a extremar precauciones

Las lluvias registradas desde las primeras horas de este lunes en distintos sectores de Culiacán llevaron a las autoridades municipales a activar el plan operativo de atención a la temporada de precipitaciones, informó el coordinador de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros.

Señaló que el operativo se realiza de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para atender cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse a consecuencia de las precipitaciones. Indicó que ya se han detectado incrementos en los niveles de agua en algunos puntos de la ciudad, entre ellos el arroyo ubicado en la Avenida Aquiles Serdán, además de zonas del Bulevar Emiliano Zapata, el sector de La Conquista, el camino hacia Barrancos y el área de Benjamín Gil.

Ante estas condiciones, Mendoza Ontiveros pidió a la población mantenerse alerta y tomar medidas preventivas, especialmente al conducir. “Si va a llevar a sus hijos a la escuela y está lloviendo muy fuerte, hay que aplicar el criterio. Si hay que llegar un poco tarde, pues llegar un poquito tarde. Lo importante es priorizar la seguridad”, expresó.

Asimismo, exhortó a motociclistas y automovilistas a evitar cruzar arroyos o corrientes de agua que representen un riesgo, y esperar a que disminuya el nivel para continuar sus trayectos. El coordinador de Protección Civil destacó que las recomendaciones y actualizaciones sobre las condiciones climáticas serán difundidas a través de los canales oficiales y redes sociales de las dependencias involucradas.

Añadió que también se mantiene coordinación con el sistema de emergencias 911, C4, Cruz Roja, parques y jardines, alumbrado público, la Comisión Federal de Electricidad y empresas de telecomunicaciones para atender reportes relacionados con fallas eléctricas, caída de árboles, postes o cables.