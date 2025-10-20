Protección Civil Culiacán ha registrado hasta siete avistamientos de cocodrilos este año

CULIACÁN._ En lo que va del 2025, la Coordinación de Protección Civil de Culiacán ha recibido entre seis y siete reportes de avistamientos de cocodrilos en la zona del Parque Las Riberas.

Jesús Bill Mendoza, titular de Protección Civil municipal, explicó que los registros se concentran en zonas donde esta especie es nativa y se desplaza de forma natural por los cauces de agua del municipio.

Aclaró que no se ha tenido reporte alguno de ejemplares fuera de su hábitat natural.

“Hasta ahorita no se ha tenido registro en zona urbana de un animal de esta naturaleza que esté fuera de su hábitat. Hablado del Parque Las Riberas, Parque Acuático. No se ha tenido ningún registro de un animal que esté fuera de su hábitat”, señaló.

Indicó que durante los monitoreos realizados el año pasado contabilizaron siete cocodrilos jóvenes, pero en los avistamientos de 2025 se han detectado ejemplares más grandes.

“Ahorita ya hemos visto en dos ocasiones cocodrilos ya más grandes. Como que esos cocodrilos que estaban ahí [el año pasado], esos cocodrilos jóvenes pues ya no se han visto y se han visto últimamente dos cocodrilos un poco más grandes”.

“Lo que creemos nosotros es que estos cocodrilos, los pequeños ya avanzaron de aquí de esta zona y ahorita estos cocodrilos grandes vienen a estar en otro tipo de hábitat”.

Estos reportes, indicó, han sido reportados al grupo ambiental SOS Cocodrilo.

“Se marca el registro de ese avistamiento, en dónde fue, para tenerlo de conocimiento y cuando se reanuden en algún punto ya otra vez estos... recorridos que se hacen por el grupo tenerlos en cuenta”.

Señaló que los recorridos se habrían suspendido temporalmente por la sequía y el bajo nivel de los ríos, aunque los registros de avistamientos continúan activos.

Bill Mendoza exhortó a la ciudadanía a no interactuar con estos animales.

“No molestarlos o aventarles objetos. Si lo ven, llamar al 911 para registrar los avistamientos y lo más recomendable es que si lo ven fuera de su hábitat natural que es el agua pues inmediatamente alejarse de ellos”, subrayó.

Recordó que la reubicación o manipulación de estas especies corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, mientras que el Ayuntamiento únicamente da seguimiento a los reportes ciudadanos.