Protección Civil de Culiacán advierte que clausurarán negocios que no cumplan medidas de seguridad

La autoridad municipal de Protección Civil exhortó al sector empresarial a reforzar sus medidas de seguridad y a colaborar con las verificaciones preventivas para evitar que ocurran tragedias como las que se han registrado en el centro de la ciudad.

El titular de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, hizo un llamado directo a la conciencia de los dueños y administradores de establecimientos comerciales.

“Primero hacer un llamado a la conciencia de todos los empresarios para que cumplan con las medidas de protección civil y si alguien de los empleados, personal que labora en empresas, ve que corre riesgo inmediatamente acudir a las oficinas de protección civil. Nosotros hemos ampliado nuestra capacitación para poder verificar más establecimientos”, dijo.

Mendoza Ontiveros destacó que cada negocio debe tener un programa interno actualizado, personal capacitado y salidas de emergencia operativas.

“Cada uno debe contar con un programa interno, una capacitación y hemos dado prioridad a las salidas de emergencia. Si se encuentra en una situación en la que los mismos empresarios pongan resistencia, pues vamos a tener que clausurar los establecimientos en tanto no se cumpla con la medida que se le está solicitando”, manifestó.

El funcionario informó que durante este año el área de Protección Civil ha intensificado los operativos de inspección y clausura, con sanciones a negocios que representan riesgo para sus empleados y clientes.

“Bueno, lo que va en el año hemos clausurado aproximadamente 25 establecimientos de diversos tipos entre bares, algunos giros negros también, farmacias, algunas tiendas dedicadas a la comercialización de ropa, de telas, incluso de colchones, han sido varios los tipos”, dijo.

Entre los comercios sancionados recientemente, mencionó una tienda de la cadena Waldos en el centro de la ciudad, la cual permaneció tres días cerrada por incumplir las medidas de seguridad.

“En esta ocasión pues la tienda que se le conoce como Waldos, fue clausurada en la semana pasada, estuvo tres días sin laborar y al día de hoy todas y cada una de ellas cuenta con un acta administrativa, a la cual se le está dando un seguimiento puntual”, explicó.

“... pero no nada más el acta, sino también algunas gasolineras, otros giros que también cuenten con algún estatus de alto riesgo, le estamos dando el seguimiento”.

El 9 de noviembre de 2010 un incendio que consumió una tienda departamental en el centro de Culiacán, ubicada por la calle Hidalgo, dejó seis mujeres fallecidas, que se encontraban realizando inventario nocturno en la planta alta, sin posibilidad de evacuar debido a que las salidas de emergencia estaban bloqueadas.

El hecho marcó un precedente en materia de seguridad laboral y derivó en llamados constantes a supervisar el cumplimiento de normas de Protección Civil.

En el aniversario número 15, la autoridad municipal insistió en que el cumplimiento de las medidas preventivas no es opcional y que el personal de inspección tiene la instrucción de clausurar los locales que no atiendan las observaciones.

“Vamos a tener que clausurar los establecimientos en tanto no se cumpla con la medida que se le está solicitando”, puntualizó.

Con el recuerdo de aquella tragedia aún presente, Mendoza Ontiveros reiteró que la prioridad institucional es proteger la vida de los trabajadores y clientes en los espacios comerciales de Culiacán.