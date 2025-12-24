$!Protección Civil de Culiacán llama a celebrar las fiestas decembrinas sin el uso de pirotecnia

Ante la cercanía de las celebraciones de Noche Buena y fin de año, la Coordinación Municipal de Protección Civil reiteró el exhorto a la población para evitar el uso de pirotecnia y así reducir riesgos dentro de los hogares del Municipio. El titular del área, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, señaló que como parte de la campaña preventiva “En Culiacán Evitamos la Pirotecnia, No es un Juego, es un Arma y es Letal”, se han reforzado los recorridos de vigilancia y supervisión en distintos puntos de la ciudad, incluyendo comercios, tianguis y cruceros, con el objetivo de impedir la venta de artículos elaborados con pólvora.

Destacó que, hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas por el uso de estos artefactos; sin embargo, aseguró que las acciones de prevención y concientización continuarán de manera permanente durante el resto de la temporada decembrina. Mendoza Ontiveros insistió en que la pirotecnia representa un riesgo significativo, especialmente para niñas y niños, por lo que pidió a madres y padres de familia optar por regalos alternativos que promuevan la convivencia y el bienestar, como juegos de mesa, libros o artículos deportivos.