Protección Civil de Sinaloa llama a vacacionistas a mantenerse informados; evalúan reforzar operativo en playas

Ante el incremento de visitantes en playas y centros recreativos por el periodo vacacional de verano, el director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas antes de salir de viaje y durante sus recorridos, a fin de prevenir accidentes.

Recomendó consultar diariamente los pronósticos emitidos por Protección Civil Sinaloa y por el Servicio Meteorológico Nacional, ya que las lluvias, los vientos y el oleaje pueden modificar las condiciones de seguridad en carreteras y zonas costeras.

“Es importante que las familias estemos enteradas. Hay familias de Sinaloa que salen hacia el norte y hacia el sur; les hacemos la recomendación para que revisen el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y tomen sus medidas preventivas”, expresó.

Además, invitó a la ciudadanía a seguir las actualizaciones que difunde la dependencia estatal en sus redes sociales.

“Aquí en la página de Facebook de Protección Civil Gobierno Sinaloa todos los días el meteorólogo Juan Pablo Cerón está subiendo información importante con el tema del tiempo, dónde va a estar lloviendo; también subimos si hay alguna lluvia fuerte o alguna carretera cerrada”, comentó.

Navarrete Cuevas recordó que durante el actual operativo vacacional participan alrededor de 2 mil 300 elementos de distintas corporaciones, entre ellas Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, quienes mantienen vigilancia en playas, ciudades, carreteras y zonas donde se presentan escurrimientos provenientes de la sierra.

Explicó que el despliegue busca atender de manera integral los riesgos propios de la temporada, tanto por fenómenos meteorológicos como por la alta movilidad de personas hacia los destinos turísticos del Estado.

“Aproximadamente 2 mil 300 elementos son los que estamos en playa, cuidando también la ciudad, pero también los escurrimientos que están bajando de la sierra; es importante analizar de manera integral los riesgos que conlleva aquí en el estado de Sinaloa”, señaló.

Asimismo, reiteró que cualquier situación de emergencia debe reportarse de inmediato al 911, desde donde se coordina el envío de las corporaciones de auxilio de acuerdo con la naturaleza del incidente.

“Tenemos muy buena comunicación; ellos despachan los cuerpos de auxilio con base en la necesidad y con mucho gusto. Nosotros día y noche estamos atentos para cualquier requerimiento; por favor, al 911”, dijo.

Navarrete Cuevas adelantó que este martes encabezarán una reunión de evaluación con la Gobernadora para revisar el comportamiento del operativo vacacional y determinar si es necesario realizar ajustes en la distribución del personal.

Precisó que el análisis se centrará en los destinos que han registrado la mayor concentración de visitantes, principalmente Mazatlán, Navolato y Guasave, con el objetivo de definir si se requiere reforzar la presencia de bomberos, Cruz Roja y Protección Civil para garantizar la seguridad de las familias durante el periodo vacacional.

“Vemos y analizamos este comportamiento donde se ha visto la mayor parte de la afluencia de las familias para saber si vamos a hacer alguna reingeniería o dónde podemos aumentar la capacidad de los bomberos, Cruz Roja y Protección Civil para el cuidado y el resguardo de las familias”, asentó.