Protección Civil espera 20 mil personas para el Grito en Culiacán

Alrededor de 20 mil personas se espera que acudan este martes a la celebración del Grito de Independencia en Culiacán, por lo que Protección Civil prepara un operativo especial para atender posibles emergencias durante la concentración.

Roy Navarrete Cuevas, director de Protección Civil Sinaloa, informó que uno de los principales retos para las autoridades no será únicamente la cantidad de personas que acudirán al evento, sino las condiciones de calor y humedad que se prevén para la jornada.

Explicó que se contempla reforzar la disponibilidad de agua, ambulancias y personal de auxilio para atender a quienes pudieran presentar algún problema de salud durante el evento.

“Nosotros pues hemos solicitado un tema de doblar el tema del agua, o incrementar un poco más el tema de ambulancias, de personal también, pues para estar atentos a las familias”, señaló.

Navarrete Cuevas recomendó a quienes acudan al festejo ubicar desde su llegada los puntos de auxilio e hidratación y mantenerse atentos a las personas más vulnerables.

Indicó que las altas temperaturas, combinadas con la humedad, representan un riesgo para quienes permanezcan durante varias horas en la zona de concentración.

También pidió a las familias mantener especial vigilancia sobre niñas y niños, debido a que durante eventos masivos pueden registrarse casos de menores extraviados.

Señaló que Protección Civil cuenta con un protocolo para atender estos casos, que contempla la búsqueda del menor y su posterior entrega a sus padres o familiares.

“En cuanto lleguen al punto más significativo, los cuerpos de auxilio, dónde está el tema de la hidratación y cuidas también siempre a los más vulnerables”, indicó.

Las autoridades estatales mantienen reuniones de coordinación para revisar los avances del operativo y las condiciones en las que se desarrollará la celebración por el aniversario de la Independencia de México.