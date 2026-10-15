Protección Civil llama a aficionados a ubicar cuerpos de auxilio en juegos de la LMP

CULIACÁN._ Ante el inicio de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico, el titular de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, llamó a la ciudadanía a identificar las zonas donde se encuentran los cuerpos de auxilio en los estadios y colaborar con las medidas preventivas durante los encuentros deportivos.

Previo al juego inaugural entre Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán, celebrado este jueves en el Estadio Juan Ley Fong, anteriormente conocido como Ángel Flores, el funcionario señaló que las estrategias de prevención y atención de emergencias requieren la participación tanto de las autoridades como de los asistentes.

Navarrete Cuevas destacó la importancia de que los aficionados conozcan la ubicación de los cuerpos de auxilio para facilitar su intervención en caso de que se presente alguna contingencia durante los encuentros.

“Es muy importante también que la ciudadanía no solamente la estrategia trae el Gobierno, también se debe sumar a la parte preventiva y que es muy importante que se sumen a lo que uno les ofrece”, expresó.

El titular de Protección Civil también pidió a los asistentes identificar dónde se encuentran los equipos de emergencia y cómo solicitar su apoyo si requieren atención.

“Es bien importante también que la ciudadanía analice dónde están los cuerpos de auxilio para poder auxiliarle, dado el caso que se presente cualquier contingencia, los ubique y nos puede hablar”, señaló.

El funcionario indicó que el día anterior se implementaron estrategias de atención para concentraciones masivas en Mazatlán y Ahome. Sin embargo, la información disponible de la entrevista no permite precisar las acciones operativas que se mantendrán durante el resto de la temporada en los estadios de beisbol.

El llamado ocurre con el arranque de una nueva campaña del circuito invernal, que congrega a miles de aficionados en los encuentros de los equipos sinaloenses.