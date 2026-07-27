$!Protección Civil prevé lluvias fuertes durante la madrugada en gran parte de Sinaloa

La probabilidad de lluvias aumentará durante la madrugada y las primeras horas de este martes en gran parte del estado, informó el Instituto Estatal de Protección Civil, que pronosticó precipitaciones de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte meteorológico emitido a las 21:00 horas del lunes 27 de julio, las imágenes de satélite muestran actividad eléctrica sobre los municipios de El Fuerte, Sinaloa municipio, Badiraguato y Concordia, así como en los límites de Cosalá con San Ignacio. En esas zonas, el radar meteorológico registra lluvias moderadas a fuertes de manera local.

El pronóstico indica que durante la madrugada y al amanecer se presentarán lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, en El Fuerte y Sinaloa municipio.

Además, se prevén lluvias moderadas, con acumulados de 5 a 25 milímetros, en Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Badiraguato, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Para el municipio de Choix se esperan lluvias ligeras, con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros.