Protección Civil prevé más lluvias y tormentas durante toda la semana en Sinaloa

Las lluvias continuarán durante prácticamente toda esta semana en Sinaloa, con posibilidad de nuevas tormentas acompañadas de actividad eléctrica y vientos fuertes, informó Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil.

Explicó que las precipitaciones registradas durante la madrugada de este lunes fueron generadas por una celda de tormenta que se formó en Escuinapa, recorrió la zona costera y posteriormente avanzó hacia otros puntos del Estado.

Señaló que este tipo de fenómenos pueden generar vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora, además de intensa actividad eléctrica y fuertes precipitaciones.

Navarrete Cuevas indicó que, hasta el momento de la entrevista, no se habían registrado afectaciones mayores por las lluvias de la madrugada.

Los arroyos monitoreados en distintos municipios alcanzaron niveles de entre 40 y 50 por ciento de su capacidad, por lo que todavía contaban con margen para recibir más agua.

En Culiacán, agregó, únicamente se habían recibido dos reportes relacionados con árboles caídos, mientras que en el resto del estado no se tenían reportes de colonias afectadas por inundaciones.

“Al momento no tenemos ningún reporte, afortunadamente, pero igual estamos atentos”, señaló.

Explicó que las condiciones de lluvia están relacionadas, entre otros factores, con el ingreso de humedad asociado al monzón mexicano y las altas temperaturas que prevalecen en la entidad.

Añadió que durante esta temporada se han registrado 11 celdas de tormenta, una cantidad que calificó como inusual.

Para este lunes se mantiene el pronóstico de lluvias y se espera que las condiciones continúen durante los siguientes días. Para martes también existe posibilidad de precipitaciones, mientras que miércoles y jueves se prevé mayor actividad en zonas de montaña.

Para el viernes también podrían presentarse lluvias, aunque Navarrete Cuevas aclaró que se trata de un pronóstico extendido que deberá actualizarse conforme avance la semana.

“Seguirá lloviendo aquí en el Estado de Sinaloa toda esta semana”, sostuvo.

Respecto a las temperaturas, informó que se esperan valores de entre 35 y 40 grados centígrados, por lo que pidió a la población mantenerse atenta no solamente al calor, sino también a los niveles de humedad, debido al riesgo de deshidratación.

Navarrete Cuevas aclaró además que Protección Civil no es la instancia que determina la suspensión de clases, sino que proporciona los pronósticos a las autoridades educativas para que estas, conforme a sus protocolos, tomen las decisiones correspondientes.

Sobre las lluvias registradas durante la madrugada, dijo que todavía no contaban con la medición oficial de milímetros por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Indicó que algunos instrumentos no oficiales registraron hasta 53 milímetros en zonas de La Primavera, en Culiacán, pero que ese dato no podía considerarse oficial.