$!Protegen a más de 31 mil estudiantes sinaloenses con programa preventivo Decide

En el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dio a conocer el impacto del programa ‘Decide: Yo sí digo no’, el cual ha logrado beneficiar a un total de 31 mil 632 alumnas y alumnos de escuelas públicas en la entidad.

Desde el inicio de su implementación en 2022 y hasta la fecha, este modelo preventivo ha llegado a 235 planteles escolares.

La estrategia está diseñada específicamente para atender a la población de nivel secundaria y el último año de primaria, priorizando aquellas instituciones ubicadas en sectores con alta incidencia de violencia.

El programa Decide se distingue por ser un esquema que no solo informa, sino que trabaja profundamente en la salud mental y el entorno social de los jóvenes.

El objetivo central es fortalecer en ellos la habilidad para rechazar ofertas de consumo de alcohol o drogas, así como para decir no a la violencia y a cualquier conducta que represente un riesgo para su integridad.