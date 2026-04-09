$!Protestan en Culiacán contra aumento al transporte público; exigen servicio digno y seguro

Usuarios y usuarias del transporte público se manifestaron este jueves en el Centro de Culiacán para expresar su rechazo al incremento en la tarifa del servicio, así como para exigir mejoras en las condiciones de las unidades y en la calidad del traslado.
La movilización se concentró sobre la Avenida Álvaro Obregón, una de las principales vialidades de Culiacán, donde los inconformes bloquearon el paso vehicular y se apostaron frente a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades estatales.
Durante la protesta, las y los manifestantes señalaron que el aumento en la tarifa representa un golpe a la economía de las familias, especialmente en un contexto donde los ingresos no han crecido al mismo ritmo.
Asimismo, denunciaron que el servicio de transporte público en la ciudad presenta múltiples deficiencias, entre ellas unidades en mal estado, falta de accesibilidad para personas con discapacidad y condiciones de inseguridad para los usuarios.
Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para que se establezcan mecanismos de regulación más estrictos y se garantice el cumplimiento de estándares mínimos de calidad.