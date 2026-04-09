$!Protestan en Culiacán contra aumento al transporte público; exigen servicio digno y seguro

Usuarios y usuarias del transporte público se manifestaron este jueves en el Centro de Culiacán para expresar su rechazo al incremento en la tarifa del servicio, así como para exigir mejoras en las condiciones de las unidades y en la calidad del traslado.

La movilización se concentró sobre la Avenida Álvaro Obregón, una de las principales vialidades de Culiacán, donde los inconformes bloquearon el paso vehicular y se apostaron frente a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades estatales.