$!Protestan en Culiacán contra planta de amoniaco y proyecto Mexinol; acusan falta de consulta a comunidades

Decenas de personas se manifestaron la tarde de este jueves frente a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, sobre la Avenida Álvaro Obregón, en el Centro de Culiacán, para expresar su rechazo a la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y al proyecto de metanol verde Pacífico Mexinol, ambos ubicados en Topolobampo, Ahome. La protesta fue encabezada por integrantes del colectivo Aquí No, movimiento surgido a partir de la oposición de comunidades indígenas y habitantes de la región a la instalación de la planta de amoníaco, proyecto que se encuentra en una etapa avanzada de construcción. Filiberto Varela, integrante del colectivo y parte del equipo organizador, señaló que la movilización busca defender el medio ambiente y respaldar a las comunidades que consideran afectadas por ambos proyectos industriales.







“Hoy nos reúne las ganas de defender el medio ambiente de Sinaloa. Estamos ante una lucha histórica y queremos demostrar que la juventud ya está despierta y que quiere defender su territorio”, expresó. El activista aseguró que la narrativa gubernamental sobre la aceptación social de los proyectos no corresponde a lo que ocurre en las comunidades indígenas cercanas a Topolobampo. “La narrativa que se está llevando acerca de esta aceptación del proyecto no es cierta. Las comunidades originarias no quieren este proyecto. Las personas que han dicho que sí lo aprueban y que algunos medios han replicado son personas con tintes políticos”, afirmó. Durante su intervención, Varela sostuvo que el movimiento no se opone al desarrollo económico ni a la llegada de inversiones a Sinaloa, pero sí a proyectos que, desde su perspectiva, generan afectaciones ambientales y sociales. “No estamos peleados con el progreso. Estamos peleados cuando las personas son afectadas y cuando nuestro medio ambiente está afectado”, dijo. Respecto a las comunidades indígenas, argumentó que no se ha respetado plenamente su autonomía ni su derecho a decidir sobre proyectos que impactan su territorio. “Ellos tienen un gobierno propio y no se les está respetando. Siempre se habla de defender a los pueblos originarios, pero aquí no se está haciendo”, señaló.







Varela explicó que la preocupación actual se centra principalmente en la planta de amoniaco de GPO debido a que la población ha observado el avance físico de la obra y la movilización de maquinaria pesada en la zona. Sobre Pacífico Mexinol, criticó que las consultas públicas y procesos informativos realizados en torno al proyecto no incluyeron, según dijo, información suficiente sobre posibles impactos ambientales. Asimismo, cuestionó la promesa realizada por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de impulsar una consulta ciudadana respecto al proyecto de metanol verde. “Las consultas públicas fueron diseñadas de una manera para hacer creer a las personas que era un desarrollo para su beneficio, pero nunca hablaron de los daños ambientales que ellos iban a tener”, sostuvo. El activista también reclamó la ausencia de la Gobernadora provisional, Yeraldine Bonilla Valverde, en reuniones recientes con habitantes de la zona, y señaló que funcionarios estatales y federales que acudieron a encuentros con manifestantes evitaron pronunciarse sobre las demandas del movimiento.





