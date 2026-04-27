$!Protestan en Culiacán por recibos de luz de hasta 10 mil pesos

Decenas de personas inconformes se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Culiacán para exigir explicaciones sobre los elevados costos que aparecen en sus recibos de energía eléctrica.
Los manifestantes, en su mayoría vecinos de El Diez, denunciaron que algunos recibos superan los 10 mil pesos, situación que consideran injustificada y difícil de solventar para muchas familias.
Señalaron que esta problemática no es exclusiva de su comunidad, ya que habitantes de Villa Juárez, en Navolato, también han reportado cobros excesivos en las últimas semanas.
La inconformidad por los altos costos del servicio eléctrico ha ido creciendo en distintas zonas de Sinaloa, donde usuarios piden a la Comisión Federal de Electricidad una revisión de tarifas, medidores y consumos reflejados en los recibos.