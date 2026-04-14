$!Protestan estudiantes de preparatoria en Culiacán ante lo que consideran un atropello de la UAS

Estudiantes y docentes de la Escuela Preparatoria Rafael Ramírez se manifestaron a orilla de la Calle Las Minas, también conocida como “La calle ancha”, para denunciar lo que calificaron como un atropello a sus instalaciones por parte de presuntos trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La manifestación se realizó a las 08:30 horas entre las calles Participación Ciudadana y Liberalismo.
Bielica Moroyoqui Cota, subdirectora del plantel, informó que durante el pasado fin de semana vacacional, tres personas que se identificaron como profesores de la UAS ingresaron al terreno sin autorización.
“Se meten sin ninguna autorización atropellando todo lo que había y empiezan a fincar. Según ellos, una preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, declaró Moroyoqui Cota.
Según la docente, estas personas derribaron parte del cerco perimetral y rompieron candados y cadenas para comenzar labores de construcción en el sitio, alegando que se construiría una preparatoria de la UAS.
La disputa por el predio no es nueva, ya que según la subdirectora, el problema legal por la documentación tiene una antigüedad de aproximadamente 15 años.
El origen del conflicto se remonta a una donación realizada por el Ejido Los Huizaches, que originalmente entregó las tierras para la construcción de una preparatoria, sin embargo, en aquel momento, la UAS condicionó la obra a que las escrituras estuvieran a su nombre.
Una vez que el ejido escrituró a favor de la Universidad, esta desistió de construir el plantel, lo que llevó a la comunidad de la Rafael Ramírez a tomar la posesión del terreno, la cual mantienen desde hace más de dos décadas.
“Este terreno donde está ubicada nuestra preparatoria, ya lleva 26 años en posesión nuestra, en posesión de nuestra preparatoria”, señaló.
La incertidumbre legal ha frenado el crecimiento de la infraestructura escolar.
Moroyoqui Cota señaló que la institución tiene proyectada la construcción de un comedor, una techumbre, canchas de fútbol rápido y espacios para talleres culturales de danza, poesía y teatro, obras que no han podido concretarse debido a esta situación.
Ante la falta de acuerdos, la comunidad escolar ha tenido que implementar guardias nocturnas para evitar nuevas incursiones.
Pese a que se tenía programada una reunión con representantes de la UAS para este día, los manifestantes expresaron su preocupación ante la falta de una resolución definitiva que permita a cualquiera de las partes utilizar el predio de manera legal.
La directiva de la preparatoria hizo un llamado público al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya y al Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina para que intervengan y muestren voluntad política para resolver el conflicto de forma pacífica.
Por lo pronto, los alumnos advirtieron que esta manifestación es el primer paso de sus movilizaciones.