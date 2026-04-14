$!Protestan estudiantes de preparatoria en Culiacán ante lo que consideran un atropello de la UAS

Estudiantes y docentes de la Escuela Preparatoria Rafael Ramírez se manifestaron a orilla de la Calle Las Minas, también conocida como “La calle ancha”, para denunciar lo que calificaron como un atropello a sus instalaciones por parte de presuntos trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La manifestación se realizó a las 08:30 horas entre las calles Participación Ciudadana y Liberalismo.

Bielica Moroyoqui Cota, subdirectora del plantel, informó que durante el pasado fin de semana vacacional, tres personas que se identificaron como profesores de la UAS ingresaron al terreno sin autorización.

“Se meten sin ninguna autorización atropellando todo lo que había y empiezan a fincar. Según ellos, una preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, declaró Moroyoqui Cota.

Según la docente, estas personas derribaron parte del cerco perimetral y rompieron candados y cadenas para comenzar labores de construcción en el sitio, alegando que se construiría una preparatoria de la UAS.