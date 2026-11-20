Familiares de personas desaparecidas se manifestaron durante el desfile cívico-militar conmemorativo del 20 de Noviembre, en Culiacán, para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta Sinaloa.

La protesta se realizó frente a la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava y la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, quienes presenciaron el acto conmemorativo.