$!Protestan trabajadores de la UAS en Palacio de Gobierno por falta de aguinaldos

Ante el incumplimiento en el pago del aguinaldo, que debió liquidarse a más tardar el pasado 20 de diciembre, un grupo de trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestó en el Palacio de Gobierno para solicitar la intervención del Ejecutivo estatal y señalaron que no se les ha pagado el aguinaldo. Marco Antonio Medrano Palazuelos, trabajador administrativo jubilado y vocero del grupo, explicó que la movilización busca obtener certeza informativa, ya que mientras la rectoría alega gestiones en la Ciudad de México, el Gobierno del Estado ha manifestado su disposición de apoyar, pero el recurso sigue sin llegar a los bolsillos de los empleados.

“Veníamos a hacer un reclamo sobre la situación del no pago de aguinaldo para los trabajadores universitarios. Sabemos que hay dificultades en cuanto al recurso, pero sabemos que el gobierno del Estado iba a facilitar un recurso para poder cubrir eso”, señaló Medrano Palazuelos. Durante la protesta de este 22 de diciembre, se denunció que la Secretaría de Educación Pública envía mensualmente a la Universidad la parte proporcional correspondiente al aguinaldo y señalaron que la institución tiene la obligación de acumular este recurso a lo largo del año para cubrir el pago en diciembre. “La Universidad debe retomar la parte, juntarla y en diciembre cubrir, entonces, si no se cubrió, es porque ese dinero se fue a otros gastos”, declaró.

Durante la manifestación se señaló que la administración central ha manejado cifras de hasta 9 mil 200 millones de pesos para cubrir diversos adeudos. El reclamo de los trabajadores también se extendió a la propuesta de reingeniería administrativa de la UAS, calificando como una amenaza la intención de aplicar desde enero de 2026 descuentos del 20 por ciento al salario para un fideicomiso de jubilación y en su lugar, los manifestantes exigieron una revisión profunda de los excesos en la nómina de confianza por irregularidades. A pesar de que el Gobernador no se encontraba en el Palacio de Gobierno y diversos funcionarios están en periodo vacacional, los trabajadores confiaron en que su reclamo será escuchado debido a la sensibilidad mostrada previamente por el mandatario estatal hacia la base trabajadora. Los manifestantes advirtieron que mantendrán las exposiciones públicas y otras medidas de presión hasta que se les brinde información fidedigna sobre el pago de sus prestaciones y se aclare la situación financiera de la máxima casa de estudios sinaloense.