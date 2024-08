Las protestas de personal del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma judicial, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no deben afectar a la ciudadanía en su derecho al acceso a la justicia, consideró la Diputada local Gloria Himelda Félix Niebla.

Señaló que existe una confusión entre el personal de los juzgados federales que se manifiestan, pues para la mayoría de ellos no se contemplan afectaciones ni modificaciones en sus derechos laborales.

“No comparto que se utilice al personal adscrito a las diferentes áreas del Poder Judicial federal para que se manifiesten en contra de la reforma, porque para ellos no hay una afectación, sus derechos a los trabajadores están completamente salvaguardados”.

“Definitivamente que hay una irresponsabilidad, porque aquí la directamente afectada es la ciudadanía. La ciudadanía no tiene porqué resultar afectada con esta situación. La responsabilidad que ellos tienen adquirida, de otorgar justicia y de recepcionar las audiencias que tengan programadas, no tienen porqué limitarse, no tienen porqué condicionarse, y mucho menos suspenderse”, dijo Félix Niebla.

En ese sentido, indicó que los probables responsables de organizar este tipo de protestas y paros laborales, son los superiores jerárquicos en dichos órganos jurisdiccionales.

Puntualizó que la reforma propuesta por el Presidente de México no afectaría al personal del PJF, sino que busca actualizar la manera en que se escogen a ministros, magistrados y jueces.

“En ellos sí habrá, o recaerá, una nueva modalidad de integración de la Suprema Corte de Justicia, más no con los trabajadores. Siento y percibo que hay una confusión respecto a lo que están haciendo los trabajadores, porque ellos, sus derechos, están totalmente salvaguardados”, sostuvo.

Sobre la reforma, mencionó que el País atraviesa un momento en el que necesita revisar la forma en que se imparte justicia.

“Yo creo que en México hay una justicia que ha tenido un andamiaje jurídico con muchas transformaciones. Hoy vemos que el nuevo sistema de justicia penal, a pesar de que inició su implementación en el 2012, y que su reforma fue en el 2008, no ha sido un sistema acabado, le hemos ido dando cargas y más cargas a la justicia de este País”.

“Necesitamos resolver la situación de arriba, de que realmente tengan la legitimidad social de poder ser reconocidos y que la sociedad alcance a sentir la justicia”, expuso.