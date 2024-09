CULIACÁN._ El protocolo para operaciones del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana considera que colectivos de búsqueda y familiares de víctimas de desaparición forzada debían estar involucrados en la puesta en marcha del espacio, sin embargo no fueron convocados.

María Isabel Cruz Bernal, lideresa del colectivo Sabuesos Guerreras, señaló que las autoridades estatales no les han expuesto formalmente el plan de trabajo de identificación humana en Sinaloa, y desconocen los curriculums de las personas involucradas en el mismo.

“Ellos actuaron sin las familias, echaron a andar un centro de resguardo sin tomarnos en cuenta. Sabíamos que tenían una fecha y ella quedaron muy formalmente en invitarnos, y como madre me duele, me duele que nos hayan excluido, me duele que no nos hayan tomado en cuenta”, dijo.

“Los protocolos dicen que como familiares debimos haber participado, se nos debió de tomar en cuenta, sobre todo desde la selección de los expertos que debían estar ahí y fuimos totalmente ignoradas”.

El Centro de Resguardo comenzó sus operaciones el pasado 31 de agosto de acuerdo a un comunicado emitido por el Gobierno de Sinaloa, sin embargo en el comunicado se señala que el se publicó este 30 de agosto el Programa Estatal de Recuperación, Resguardo Temporal e Identificación Humana.

El programa, que se encuentra en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, promete que el proceso de identificación será abierto para con las familias de desaparecidos.

“Es necesario conformar un equipo de profesionistas en disciplinas como la Psicología, Criminología, Derecho, entre otros, mismos que tienen como propósito contactar a las familias de personas desaparecidas, cultivar un lazo de confianza con estas y mantenerlas informadas de cada fase de los procesos tendientes a la identificación humana”, se señala en un fragmento del programa.

Cruz Bernal señaló que se han tenido reuniones con la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos en Sinaloa, Patricia Figuero, pero no se les ha presentado de manera formal el plan de exhumaciones.

“Hay muchas dudas y la última vez que estuvimos reunidas con la Subsecretaria Patricia Figueroa fue una reunión porque nosotros la solicitamos, no porque ellos nos hayan llamado, y quedó muy formal de citarnos para enseñarnos el plan de exhumación que desconocemos totalmente”, dijo.

“Creo que si ellos están actuando sin las familias, no se vale, porque por nosotros están ahí. Tristemente, por nosotros están ahí”.

El centro de resguardo es un complejo al cual llevarán los restos de personas fallecidas sin identificar, con la intención de cotejar su identidad. El espacio resguardará hasta 700 cuerpos de personas no identificadas, mientras que en su laboratorio se realizan labores para su identificación.