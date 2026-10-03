$!Proviene de EU 80% de las armas aseguradas en Sinaloa: FGR

El 80 por ciento de las armas de fuego aseguradas en Sinaloa tiene como referencia de origen a Estados Unidos, informó el titular de la Fiscalía General de la República en el estado, Efraín Alonso Gastélum Padilla.

El funcionario explicó que cada arma asegurada es registrada en un sistema de rastreo que permite obtener información sobre su fabricación y procedencia.

Durante una entrevista, Gastélum Padilla explicó que esa información se comparte mediante eTrance, herramienta que permite dar seguimiento al historial disponible de las armas y establecer de dónde provienen.

“De todas las armas que se aseguran en Sinaloa, se ingresan a un sistema que tenemos que se llama eTrance y ese sistema le da seguimiento desde dónde salió el país de origen hasta el estado”, señaló.

“La mayoría de los casos de Estados Unidos”, dijo.

El fiscal agregó que también se han localizado armas fabricadas en otros países.

“Pudiera haber casos, hay países que fabrican armas como Italia, como Alemania, incluso de Brasil, también fabrican armas, pero el 80 por ciento de las armas que aseguran provienen de los Estados Unidos”, agregó.

Gastélum Padilla señaló que sí existen investigaciones relacionadas con el ingreso de armas y que hay coordinación con autoridades estadounidenses. Sin embargo, aclaró que esas indagatorias son llevadas desde oficinas centrales de la Fiscalía General de la República.

“Sí, hay investigaciones en forma coordinada con el Gobierno de Estados Unidos, en las centrales de la Fiscalía General de la República”, indicó.

Cuando se le preguntó si esas investigaciones han permitido establecer quiénes están introduciendo las armas a Sinaloa y por qué rutas, respondió:

“Toda esa información está en oficinas centrales de la Fiscalía General de la República”.

Señaló que la representación de la FGR en Sinaloa participa en el proceso al proporcionar los datos de las armas aseguradas.

“Nosotros proporcionamos toda la información de las armas decomisadas a través del sistema eTrance que hay una interconexión con el gobierno de Estados Unidos, entonces ellos tienen esa información de lo que se decomisa aquí”, señaló.

El dato sobre el origen de las armas se da en un contexto de incremento en los aseguramientos registrados en Sinaloa.

De acuerdo con el Estudio sobre Seguridad y Justicia en el Estado de Sinaloa 2025, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante ese año fueron aseguradas 2 mil 997 armas de fuego.

Fueron mil 549 armas más que en 2024, cuando se contabilizaron mil 448, un incremento de 107 por ciento.

La Secretaría de la Defensa Nacional concentró prácticamente todos los aseguramientos registrados en 2025, con 2 mil 964 armas, equivalentes al 98.89 por ciento del total.

El resto fue reportado por distintas corporaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome aseguró nueve armas y la Secretaría de Marina ocho. También hubo aseguramientos reportados por las corporaciones municipales de Mazatlán, Culiacán, Guasave, Navolato y San Ignacio.