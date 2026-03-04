Proyecta Gobierno de Sinaloa $30.8 millones para imagen y eventos; contratos los gestionará hermano de Ricardo Monreal

El Gobierno de Sinaloa proyecta destinar 30 millones 865 mil 089.94 pesos en 2026 y 2027 a contratos relacionados con producción audiovisual, difusión institucional, monitoreo digital, medición de percepción ciudadana y organización de eventos oficiales, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2026.

Los proyectos están vinculados directamente con la estrategia de comunicación gubernamental, incluida la conferencia semanal del Gobernador Rubén Rocha Moya, así como con la evaluación de la percepción pública sobre los servicios estatales.

Las gestiones de estos contratos estarán a cargo de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, cuyo titular es Rodolfo Monreal Ávila, hermano del Diputado federal por Morena Ricardo Monreal Ávila.

En noviembre de 2025, durante un evento en la Feria del Libro de Culiacán, el propio Rocha Moya relató que, en el proceso interno de Morena para definir la candidatura a la Gubernatura, inicialmente no sería el elegido y que fue Ricardo Monreal quien le advirtió que debía cabildear para recuperar la posición que finalmente obtuvo.

Ahora es el hermano de Ricardo Monreal, Rodolfo Monreal Ávila, el titular de una de las áreas más relevantes dentro de la administración estatal.



Los contratos y los montos

El plan contempla al menos seis contratos con ejecución proyectada para 2026-2027, uno de ellos es la contratación de agencia publicitaria y producción audiovisual por 3 millones 999 mol 994.96 pesos.

Además la contratación de agencia para la administración de pauta digital en medios digitales y redes sociales por 4 millones 882 mil 825.00 pesos.

También se documenta la contratación de una agencia para monitoreo digital de redes sociales por 3 millones 986 mil 688.00 pesos, así como el servicio integral de reproducción profesional broadcast y streaming para la conferencia de prensa “La Semanera” por 4 millones 304 mil 815.68 pesos.

Se contratará el servicio para la evaluación y percepción de la calidad del servicio brindado por el Gobierno del Estado de Sinaloa por 4 millones de pesos y el servicio integral para la realización de eventos de las diversas dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa por 9 millones 690 mil 766.30 pesos.

La suma total asciende a 30 millones 865 mil 089.94 pesos.



¿En qué se gastará?

Los contratos se concentran en tres líneas principales:



Producción y difusión institucional

Incluye la contratación de una agencia publicitaria para producción de materiales audiovisuales y generación de contenidos oficiales, así como la administración de pauta digital en redes sociales y plataformas en línea.



Monitoreo y medición de percepción

Se proyecta contratar una agencia para el monitoreo digital de redes sociales, con el fin de analizar conversación pública e impacto de mensajes gubernamentales.

Además, se contempla un contrato específico para evaluar la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos estatales, lo que podría implicar encuestas y estudios demoscópicos.



Conferencias y eventos oficiales

Uno de los contratos está dirigido exclusivamente a la producción y transmisión profesional en formato broadcast y streaming de “La Semanera”, la conferencia semanal encabezada por el Gobernador.

El monto más alto corresponde al servicio integral para la realización de eventos de dependencias estatales, que incluye logística, montaje, producción técnica y operación de actos oficiales, muchos de ellos encabezados por el titular del Ejecutivo para anunciar obras y programas.



La coordinación responsable

Todos estos proyectos serán gestionados por la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, encabezada por Rodolfo Monreal Ávila.

La relación política entre el Gobernador Rocha Moya y Ricardo Monreal fue reconocida públicamente por el propio Mandatario estatal, quien señaló que el Legislador federal le alertó durante el proceso interno de Morena cuando su candidatura no estaba asegurada.

En el actual Plan de Adquisiciones, el área encabezada por el hermano del legislador federal aparece como la instancia responsable de tramitar contratos vinculados con la estrategia de imagen, difusión institucional y medición de percepción pública del Gobierno de Sinaloa.

Los procedimientos de contratación contemplan esquemas de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, con cobertura nacional y ejecución prevista para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.