Proyecta la UAS su producción científica y humanística a más de 126 países; logra el ingreso de ocho revistas al Sistema Nacional de Publicaciones 2026

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) logró el ingreso de ocho revistas científicas universitarias al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (SNPCyH) 2026. Con este logro se reconoce la calidad de las publicaciones elaboradas por las distintas facultades y la excelencia científica de sus contenidos, informó el director general de Bibliotecas, doctor Joel Cuadras Urías.

“Postulamos ocho revistas y estamos muy contentos porque las ocho fueron admitidas. Nos llena de orgullo porque, dentro de cada proceso, estas revistas representan un trabajo intenso de su comunidad académica, de sus estudiantes, posgrados y cuerpos académicos”, expresó Cuadras Urías.

Indicó que la UAS cuenta con 24 revistas en el Repositorio Institucional de Revistas Científicas, creado en 2021 durante la primera gestión del rector Jesús Madueña Molina. Ahora, este repositorio logró posicionarse dentro del Sistema Nacional de Publicaciones, el cual agrupa a las revistas de mayor calidad del país.

“Participar, evaluarse y ser admitidos en el Sistema Nacional de Publicaciones significa que nuestra revista es de calidad y que cumple con estándares exigentes, pues no cualquier publicación ingresa”, manifestó.

Detalló que las revistas admitidas serán evaluadas en tres años para verificar si mantienen los niveles de calidad requeridos y asegurar su permanencia en el Sistema. Asimismo, especificó que a nivel nacional se postularon casi tres mil revistas y solo se admitieron poco más de 500, lo que refleja la rigurosidad del proceso de evaluación.

Para su ingreso, se revisaron criterios de admisibilidad como calidad editorial, acceso abierto, registro ISSN y la dictaminación por evaluadores pares. En este último punto, destacó que la UAS cuenta con pares evaluadores externos provenientes de países como Francia, Italia, Chile, Argentina, Colombia y Perú, entre otros. También se verificó el cumplimiento de criterios de consolidación, como contar con al menos dos años de publicación continua y disponer de mecanismos de identificación para autores y artículos.

Cuadras Urías explicó que, tras seis años de no contarse con un sistema evaluador de revistas científicas en el país, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) creó el Sistema Nacional de Publicaciones y lanzó la Convocatoria para el Reconocimiento de Revistas Nacionales de Acceso Abierto.

El director general de Bibliotecas señaló que alinearse al esquema de acceso abierto permite que el conocimiento generado en la institución sea consultado en diversas latitudes.

“En 2023 y 2024 registramos alrededor de 126 mil visualizaciones en todo el mundo, y para 2025 alcanzamos más de 136 mil visualizaciones y descargas. Estamos hablando de la visibilidad de la Universidad en más de 126 países al año. Nos buscan de partes muy remotas, incluso de la Antártida, donde hay científicos trabajando que consultan nuestra revista de Ciencias del Mar”, enfatizó.

Añadió que el ingreso al Sistema Nacional permitirá a la UAS concursar por recursos extraordinarios que convocará la SECIHTI para consolidar la gestión editorial de sus publicaciones.

“Somos una Universidad con dificultades económicas, pero no nos paralizamos. Realizamos gestiones para que la institución tenga condiciones favorables que le permitan salir de la crisis y consolidar las revistas que hacen visible la investigación universitaria en el mundo”, puntualizó.

Por último, adelantó que el próximo año se postularán más publicaciones para su ingreso al Sistema Nacional y se les brindará todo el respaldo necesario para lograrlo.