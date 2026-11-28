El Gobierno de Sinaloa proyecta ingresos por 80 mil 949 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, lo que representa un incremento de 3.3 por ciento respecto al presupuesto de 2026.
El proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos fue entregado este sábado 28 de noviembre al Congreso del Estado por el Secretario de Administración y Finanzas, Wilfredo Vélez Figueroa, en representación de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.
Durante el acto de recepción en el Congreso de Sinaloa, el funcionario presentó los principales componentes de la propuesta presupuestal, que corresponde al último año de la actual administración estatal y que, aseguró, prioriza la seguridad pública, los programas sociales, la educación, la salud y el desarrollo productivo.
“Es un proyecto responsable, realista y comprometido con las causas de la justicia social y el desarrollo de Sinaloa”, expresó.
De acuerdo con la iniciativa, las participaciones federales representan la principal fuente de financiamiento, con 31 mil 754 millones de pesos, equivalentes al 39.2 por ciento de los ingresos totales y un crecimiento de 2.7 por ciento respecto a 2026.
Las aportaciones federales representan alrededor del 33.4 por ciento, con aproximadamente 27 mil millones de pesos. En conjunto, las participaciones y aportaciones concentran el 72.6 por ciento de los ingresos estatales.
Por otra parte, los ingresos propios se estiman en 10 mil 651 millones de pesos, un crecimiento de 8.2 por ciento, mientras que los subsidios contemplan 7 mil 304 millones de pesos.
En materia de financiamiento a largo plazo, el Gobierno estatal contempla mil 453 millones de pesos, una disminución de 49.4 por ciento respecto a lo aprobado para 2026.
Seguridad y justicia
Entre las principales asignaciones anunciadas destaca el incremento salarial de hasta 25 por ciento para el personal operativo de la Policía Estatal Preventiva.
La propuesta también contempla inversiones en tecnología y equipamiento, contratación de nuevos elementos y mayores recursos para el fortalecimiento de la procuración de justicia.
Para la Fiscalía General del Estado se proyectan mil 360 millones de pesos, que incluyen recursos para nuevas plazas, homologación salarial de peritos y consolidación de la Unidad de Investigación Cibernética.
Programas sociales y educación
En materia social, el proyecto contempla recursos para la atención de personas con discapacidad, así como la incorporación, por primera vez, de una partida para atender a hijas e hijos de madres desaparecidas.
También se mantendrán los apoyos para niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio y se fortalecerán las asignaciones para personas desplazadas.
El presupuesto garantiza además recursos para refugios y albergues destinados a mujeres víctimas de violencia de género.
Para los programas de uniformes, calzado y útiles escolares se proyectan 320 millones de pesos, con el objetivo de mantener estos apoyos a estudiantes y respaldar a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción y comercialización de estos artículos.
En educación se contemplan recursos para infraestructura escolar, telebachillerato, atención a niñas y niños migrantes e instituciones educativas comunitarias.
Asimismo, se proyectan 8 mil 200 millones de pesos para la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Salud, campo y cultura
En el sector salud, la iniciativa considera recursos para la atención de la salud mental, la prevención y tratamiento de adicciones, así como para procesos de basificación, recontratación y recodificación de plazas del personal del sector.
En cuanto al campo, Vélez Figueroa señaló que los recursos destinados a los sectores agrícola y ganadero han aumentado 451 por ciento durante la actual administración.
Para el fomento agropecuario y el desarrollo productivo se contemplan 280 millones de pesos. En materia pesquera se proyectan apoyos para la adquisición de motores y embarcaciones menores, además de recursos directos para pescadores.
En cultura, el Gobierno estatal incorporó por primera vez una asignación de 40 millones de pesos para concluir la construcción de la Biblioteca Gilberto Owen, en Culiacán, así como garantizar su equipamiento y operación integral.
Al entregar la iniciativa, el Secretario de Administración y Finanzas manifestó que el proyecto busca mantener una política de gasto orientada a los sectores con mayores necesidades y bajo criterios de austeridad, disciplina financiera, transparencia y honradez.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Monserrat López López, señaló que corresponderá a las diputadas y diputados analizar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar la propuesta, de acuerdo con sus facultades constitucionales.
El proyecto deberá ser revisado por el Poder Legislativo para determinar los recursos que ejercerá el Gobierno estatal a partir del 1 de enero de 2027.