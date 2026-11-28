El Gobierno de Sinaloa proyecta ingresos por 80 mil 949 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, lo que representa un incremento de 3.3 por ciento respecto al presupuesto de 2026. El proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos fue entregado este sábado 28 de noviembre al Congreso del Estado por el Secretario de Administración y Finanzas, Wilfredo Vélez Figueroa, en representación de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava. Durante el acto de recepción en el Congreso de Sinaloa, el funcionario presentó los principales componentes de la propuesta presupuestal, que corresponde al último año de la actual administración estatal y que, aseguró, prioriza la seguridad pública, los programas sociales, la educación, la salud y el desarrollo productivo. “Es un proyecto responsable, realista y comprometido con las causas de la justicia social y el desarrollo de Sinaloa”, expresó.

De acuerdo con la iniciativa, las participaciones federales representan la principal fuente de financiamiento, con 31 mil 754 millones de pesos, equivalentes al 39.2 por ciento de los ingresos totales y un crecimiento de 2.7 por ciento respecto a 2026. Las aportaciones federales representan alrededor del 33.4 por ciento, con aproximadamente 27 mil millones de pesos. En conjunto, las participaciones y aportaciones concentran el 72.6 por ciento de los ingresos estatales. Por otra parte, los ingresos propios se estiman en 10 mil 651 millones de pesos, un crecimiento de 8.2 por ciento, mientras que los subsidios contemplan 7 mil 304 millones de pesos. En materia de financiamiento a largo plazo, el Gobierno estatal contempla mil 453 millones de pesos, una disminución de 49.4 por ciento respecto a lo aprobado para 2026.