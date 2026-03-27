Proyecta Turismo más de 2.6 millones de visitantes en Sinaloa para Semana Santa 2026

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que para el periodo de Semana Santa 2026 estiman la llegada de más de 2.6 millones de visitantes en todo el Estado.

Además la funcionaria estatal indicó que la ocupación hotelera promedio proyectada es del 81 por ciento.

Durante el arranque del operativo vacacional en la playa de Bellavista, en Guasave, detalló que la derrama económica estimada supera los 2 mil 534 millones de pesos, en línea con el comportamiento registrado en temporadas recientes.

“Para esta Semana Santa tenemos una muy buena expectativa en todo el Estado de Sinaloa, un 81 por ciento de ocupación, más de 2.6 millones de visitantes y más 2 mil 534 millones de pesos de derrama”, informó.

En el caso de Mazatlán, dijo, prevén alcanzar una ocupación del 84 por ciento, con la llegada de más de 496 mil turistas y una derrama económica superior a los mil 130 millones de pesos.

Actualmente, indicó, la ocupación hotelera en el puerto se mantiene entre el 70 y 75 por ciento, aunque ha registrado incrementos de hasta 14 puntos porcentuales en periodos cortos, debido a reservaciones de última hora.

“En Mazatlán, un 84 por ciento de ocupación, más de mil 130 millones de pesos en derrama económica y más de 496 mil turistas en el destino turístico de Mazatlán”.

“Ahora están con un alrededor de un 70, 75 por ciento de ocupación hotelera, todavía tenemos, hay todavía espacio para reservar. La expectativa es llegar al 84 por ciento”.

Sosa Osuna señaló que los visitantes provienen principalmente de estados del norte del País como Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como de ciudades como Guadalajara, Monterrey, Durango, Ciudad de México y Tijuana.

También destacó la conectividad aérea con vuelos nacionales e internacionales, incluyendo rutas desde Canadá y Estados Unidos.

Añadió que la actividad turística se distribuirá en distintos puntos del Estado, entre ellos playas como Bellavista, Altata, Las Glorias y Celestino Gasca, además de los cinco Pueblos Mágicos, 12 Pueblos Señoriales y 22 centros ceremoniales.

Asimismo, se contempla una agenda de eventos durante el periodo vacacional y la Semana de Pascua, como el Carnaval de Altata y la Semana de la Moto en Mazatlán, donde se prevé la participación de más de 15 mil motociclistas.

“La verdad es que el año pasado tuvimos una muy buena Semana Santa, entonces yo creo que la expectativa es similar”.

“Contamos con todas las condiciones de seguridad necesarias para recibir a turistas y visitantes”, asentó.