Proyectan hasta 40 grados en el día y lluvias a partir de la tarde en Sinaloa

Autoridades de Sinaloa proyectan una jornada de sábado en la que las temperaturas máximas alcancen hasta 40 grados centígrados, mientras que continuará la llegada de lluvias a la entidad durante la tarde.

El Instituto Estatal de Protección Civil adelantó que para esta mañana y mediodía prevalece el pronóstico de cielo mayormente despejado en gran parte de la entidad.

Hacia la tarde, indica la dependencia, la interacción del Monzón Mexicano y un canal de baja presión incrementará la nubosidad y con ello la probabilidad de lluvias de manera generalizada en el estado.

Las precipitaciones más abundantes se esperan para la región serrana limítrofe entre Sinaloa con Chihuahua y Durango, con acumulados que irían de 25 a 50 milímetros.

La mayor parte de municipios percibirían lluvias moderadas, cuyas afectaciones son de entre cinco a 25 milímetros, en El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa municipio, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Cosalá, San Ignacio y hasta Concordia.

Para el extremo norte de la entidad, en Ahome, Juan José Ríos, o Salvador Alvarado, así como en Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa los reportes estiman la caída de lluvias ligeras.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical “Ivo” se encuentra a 360 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose hacia el oeste-noroeste.

Por ello, la agencia nacional señaló que sus efectos impactarían solamente en aquella entidad, con lluvias e intervalos de chubascos y oleaje de hasta 2.5 metros de altura.