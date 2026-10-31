Proyectan invertir $100 millones en alumbrado público en periferia de Culiacán

Una inversión aproximada de 100 millones de pesos contempla el proyecto para ampliar el alumbrado público en Culiacán, con la instalación de iluminación en 40 kilómetros distribuidos en 11 tramos de la ciudad, informó Pedro Ángel Angüis Solano, director de Alumbrado Público y Eficiencia Energética del Ayuntamiento.

El funcionario explicó que la propuesta busca atender sectores donde hace falta iluminación, principalmente en la periferia de la capital sinaloense, donde han identificado áreas que requieren ampliar la cobertura del servicio.

“Tenemos actualmente un proyecto, como comentó ayer la presidenta Ana Miriam en diversos medios, ampliar en 40 kilómetros de alumbrado público que serían en 11 tramos diversos de la ciudad”, declaró.

Entre las zonas contempladas mencionó La Costerita, la avenida Patria y el sector del Colegio Militar, aunque no detalló durante la entrevista las ubicaciones específicas de los 11 tramos ni cuántos kilómetros corresponderían a cada uno.

“En la periferia de la ciudad hemos estado enfocados mucho en eso, el área de La Costerita, el área de Patria, Colegio Militar, sobre todo a la periferia”, señaló.

Angüis Solano indicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), instancia que lleva el procedimiento administrativo para la licitación de los trabajos.

“El proyecto actualmente lo estamos haciendo en conjunto con la SICT y Sedena. Precisamente, saliendo de esta reunión me acompaño yo a las instalaciones de Sedena para continuidad de este proyecto que está en licitación administrativa por parte de ellos”, explicó.

Añadió que el Ayuntamiento participará en el acompañamiento técnico y será el área receptora del proyecto, por lo que continuará trabajando con las dependencias federales para concretar la intervención.

Respecto al calendario, el director señaló que la intención es comenzar los trabajos durante este año, aunque la obra no concluiría necesariamente en 2026 debido a sus dimensiones. Explicó que se trata de un proyecto bianual.

“Se estima que de dos o tres meses se pudiera ejecutar el proyecto, quizá cuatro, dependiendo”, comentó al referirse al tiempo que podrían tomar los trabajos.

La ampliación de la infraestructura se plantea mientras el Ayuntamiento mantiene reportes por luminarias apagadas en diferentes colonias, una situación que, de acuerdo con el funcionario, también está relacionada con daños en las conexiones eléctricas y los efectos de las lluvias.