Sinaloa podría contar con un presupuesto de alrededor de 85 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, de acuerdo con las estimaciones del Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, el Diputado Ambrocio Chávez Chávez.

El Legislador explicó que, de ese monto, aproximadamente 68 mil millones de pesos corresponderían a recursos federales, mientras que el restante provendría de ingresos propios del estado.

Señaló que la aportación federal representaría un incremento del 3.5 por ciento respecto al presupuesto de este año, cuando Sinaloa recibió alrededor de 65 mil millones de pesos por este concepto.

“Va a venir junto el paquete de la Ley de ingresos junto con el presupuesto de egresos que la Gobernadora está estructurando y que habremos de llegar a finales de este mes o a la primera semana de diciembre, para ver cómo viene la distribución y ver si se pueden hacer reasignaciones o no” explicó.

Chávez Chávez indicó que uno de los principales rubros que analizará el Congreso local durante la asignación del presupuesto será el de seguridad pública, debido a las necesidades que enfrenta la entidad en esta materia.

Mencionó que en los últimos años se ha registrado un incremento del 30 por ciento en los recursos destinados a seguridad y adelantó que para 2027 también será una de las prioridades, aunque no precisó cuánto se buscaría asignar.

“Hoy la seguridad tiene una prioridad porque todavía no se logra la paz completa en Sinaloa, aunque se ha disminuido los homicidios dolosos, aunque ha disminuido mucho, pero todavía no podemos cantar victoria” mencionó.

Por lo pronto, explicó que el presupuesto continúa en revisión en la Cámara de Diputados federal, por lo que el Congreso de Sinaloa deberá esperar a que se apruebe y se confirme el monto de recursos que recibirá la entidad el próximo año.