$!Proyecto Bixie llega a la UAdeO; alumnos prueban modelos durante demostración

La comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente conoció el modelo que conectará la Central de Autobuses, las universidades de la zona y el Parque Las Riberas, a través de las ciclovías previamente construidas, con una demostración del nuevo servicio de movilidad sostenible “Bixie, tu bici culichi”.

Durante la demostración pública se explicaron de manera clara los requisitos que deberán cumplir las y los estudiantes para acceder al servicio, entre los que se encuentran: constancia de estudios, comprobante de domicilio, identificación oficial y tarjeta de débito o crédito, esta última únicamente para completar el registro.