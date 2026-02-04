$!Proyecto Bixie llega a la UAdeO; alumnos prueban modelos durante demostración

La comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente conoció el modelo que conectará la Central de Autobuses, las universidades de la zona y el Parque Las Riberas, a través de las ciclovías previamente construidas, con una demostración del nuevo servicio de movilidad sostenible “Bixie, tu bici culichi”.
Durante la demostración pública se explicaron de manera clara los requisitos que deberán cumplir las y los estudiantes para acceder al servicio, entre los que se encuentran: constancia de estudios, comprobante de domicilio, identificación oficial y tarjeta de débito o crédito, esta última únicamente para completar el registro.
Los costos del servicio Bixie, que contempla modelos de bicicleta eléctrica, serán de 365 pesos en la modalidad anual; 299 pesos mensual; 199 pesos semanal y 49 pesos para uso diario.
Como parte de las pruebas, estudiantes realizaron recorridos con las bicicletas eléctricas en rutas internas de la universidad.
La difusión y demostración pública del proyecto Bixie estará disponible hasta el próximo viernes 6 de febrero.