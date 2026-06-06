Proyecto de bicicletas eléctricas en Culiacán registra más de 2 mil usuarios en tres meses de operación

CULIACÁN._ El programa de bicicletas eléctricas “Bixie, tu baika culichi”, del Ayuntamiento de Culiacán, acumula 2 mil 687 usuarios registrados en la aplicación y mil 550 viajes realizados hasta el cierre de mayo, informó Ricardo Arturo Sainz López, Secretario de Desarrollo Urbano Sustentable del municipio.

Indicó que la totalidad de usuarios corresponde a estudiantes y que hasta el momento no se han reportado robos, actos vandálicos ni incidentes con las unidades.

“No hemos tenido ninguna denuncia de alguna falla o denuncia de algún imprevisto o un robo de las bicicletas, incluso hasta el usuario llega y las acomoda. O sea... las conecta, no hemos tenido nada que pueda señalar importante sobre el proyecto”, resaltó.

El proyecto inició operaciones hace poco más de tres meses, el 20 de febrero de 2026, como una propuesta del ahora Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, para ofrecer una alternativa de movilidad a estudiantes de preparatoria y universidad.

En su primera etapa arrancó con 155 bicicletas eléctricas distribuidas en cinco estaciones ubicadas cerca de instituciones educativas y puntos estratégicos de la ciudad.

El servicio contempla una membresía anual de 365 pesos, mensual de 299 y semanal de 199 pesos, aunque los estudiantes pueden acceder sin costo a la anualidad al acreditar su condición escolar.

Sainz López explicó que tanto las bicicletas como los usuarios cuentan con cobertura de seguro, además de protección por daños a terceros.

“La empresa, no recuerdo el nombre, pero está asegurado el tema del vehículo, que es la unidad y también está asegurado el usuario y también daños a terceros”.

El funcionario añadió que para poner en marcha el programa no fue necesario contratar más personal, sino que se realizó una redistribución de funciones entre trabajadores de distintas áreas de la Secretaría.

El responsable técnico directo del proyecto es el director de Movilidad de la dependencia, Jesús Aurelio García López, aunque en la implementación también participaron el Instituto Municipal de Planeación, la Presidencia Municipal y áreas de Cultura y Educación para la difusión entre la comunidad estudiantil.

“Lo que hicimos es que se hizo un estudio de personal, hicimos como que un replanteamiento de funciones de algunos compañeros en diferentes áreas”, explicó.

Asimismo, Sainz López indicó que ya proyectan una nueva etapa de infraestructura ciclista sobre el margen izquierdo del Malecón.

En ese sentido, informó que la siguiente fase del proyecto se desarrollará en coordinación con el Gobierno del Estado y contempla la habilitación de una ciclovía en el margen izquierdo del Malecón.

Precisó que la longitud definitiva del tramo aún no está definida debido a modificaciones derivadas de otras obras y a que el proyecto continúa en análisis dentro de las mesas de movilidad del municipio.

“Va a estar al margen izquierdo, pero todavía no se ha definido por parte de las mesas de Movilidad de nosotros como Desarrollo Urbano y el Municipio”, dijo.