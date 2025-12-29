Proyecto de ciclovía en Culiacán prometido desde 2022 entrará en primera fase en enero de 2026: Alcalde

El proyecto de ciclovías y bicicletas eléctricas de Culiacán prometido desde el 2022 se encuentra en su fase final y comenzará a operar a partir de enero de 2026 como parte de una primera etapa funcionará como modelo piloto de movilidad urbana, informó el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

El Alcalde explicó que en esta etapa inicial se instalarán cinco estaciones y se pondrán en circulación 155 bicicletas eléctricas con asistencia al pedaleo, capaces de alcanzar hasta 30 kilómetros por hora.

“Ya pueden ver la infraestructura, ya estamos en la fase final de la primera etapa que va a ser el modelo de para echarlo a andar el proyecto”, dijo.

La red conectará instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de Durango, TecMilenio y zonas cercanas al bulevar Pedro Infante, con la intención de facilitar traslados seguros y económicos para estudiantes y usuarios en general.

El proyecto de ciclovías fue anunciado por primera vez en 2022 por el Ayuntamiento como una alternativa para conectar universidades con el Centro de la ciudad y la Central Camionera, con el uso de bicicletas eléctricas administradas por el propio Gobierno municipal.

Sin embargo, la fecha de arranque se fue modificando en varias ocasiones.

Inicialmente se planteó que el sistema entraría en operación a inicios de 2023; posteriormente, el propio Alcalde estimó que estaría listo entre febrero y marzo de ese año, plazo que volvió a posponerse y se extendió durante 2024 sin que el proyecto se pusiera en marcha.

A pesar de los retrasos, en 2023 el Ayuntamiento adquirió 155 bicicletas eléctricas por un monto de 6 millones 952 mil 170 pesos.

Gámez Mendívil señaló que las postergaciones se debieron a revisiones técnicas en materia de movilidad, infraestructura y tecnología necesarias para la operación del sistema.

Detalló que además el Ayuntamiento será responsable de la administración, reubicación y mantenimiento de las bicicletas durante esta primera fase.

El esquema de uso contempla gratuidad para estudiantes de preparatoria y universidad, tanto públicas como privadas, mientras que el resto de la población podrá acceder mediante una membresía anual de 365 pesos, equivalente a un peso diario.

“Es un proyecto que técnicamente necesita muchas revisiones, tanto de movilidad como de cuestiones tecnológicas por la aplicación de uso, etcétera. El equipo necesario para poderlo implementar porque en esta primera etapa el Ayuntamiento se va a hacer cargo de en todo momento de mover las bicicletas, de la administración del proyecto. A partir de enero lo vamos a socializar ya con estas primeras universidades y también de manera pública para el uso en general vamos a presentar el proyecto ahí”.

Gámez Mendívil adelantó que esta red se ampliará en etapas posteriores para conectar más planteles educativos, Ciudad Universitaria, el Tecnológico de Culiacán, el nuevo malecón y las ciclovías ya existentes a lo largo del río, con el objetivo de consolidar un sistema integral de movilidad alternativa en la ciudad.