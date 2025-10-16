Proyecto de ciclovías en Culiacán arrancaría este 2025, promete por segunda vez Alcalde

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, prometió por segunda vez que el sistema de bicicletas eléctricas y ciclovías que busca conectar las universidades con los principales centros de movilidad de la ciudad iniciará operaciones antes de que concluya el año.

Precisó que se trata de unidades eléctricas que alcanzan velocidades de hasta 35 kilómetros por hora y operarán en carriles confinados.

El proyecto, indicó, contempla en su primera etapa la conexión desde el Congreso del Estado hasta las universidades Tec de Monterrey, Tecmilenio, Universidad de Durango y Universidad Autónoma de Occidente.

El Alcalde adelantó que su administración trabaja en el modelo administrativo y financiero del sistema, que incluirá espacios publicitarios para generar ingresos y garantizar su operación sustentable.

“Estamos terminando, no queremos que nos pase diciembre cuando la gente de Culiacán ya pueda estar estrenando esta bicicleta y usándola. Además de ser un tema sustentable, ecológico, es un tema que nos va a ayudar mucho con la movilidad, también tiene un alto impacto social”, expresó.

El sistema, dijo, contará con 155 bicicletas en su primera etapa, y se proyecta que el servicio sea gratuito para estudiantes de preparatoria y universidades públicas y privadas, mientras que para el público en general la membresía anual costaría 365 pesos, “el equivalente a un peso diario”.

De acuerdo con el Alcalde, la segunda fase se desarrollará entre enero y febrero de 2026, con la ampliación hacia las riberas del río Humaya y el puente Benito Juárez, para enlazar con Ciudad Universitaria y una salida hacia la carretera a Imala.

“Ya está la infraestructura de ciclovías, solamente falta poder conectar Las Riberas... porque tener lista la salida a Imala representa que todos los que van a la Ciudad Educadora también puedan estar conectados a este proyecto”, explicó.

En 2023, el Ayuntamiento de Culiacán destinó 6 millones 952 mil 170 pesos para la compra de 155 bicicletas eléctricas, que formarían parte del sistema de renta pública proyectado para la ciudad.

La inauguración de la red de ciclovías fue anunciada por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil desde 2022.

Inicialmente se preveía su apertura ese mismo año, pero posteriormente reconoció que el plazo se extendería hasta febrero o marzo de 2023. Sin embargo, durante ese periodo la entrega volvió a posponerse, esta vez hasta 2024.

Ya en 2025, Gámez Mendívil aseguró que el proyecto estaría listo en agosto, previo al inicio del nuevo ciclo escolar, aunque la fecha nuevamente no se cumplió.