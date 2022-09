Proyecto de Metrobús queda fuera del Plan de Obras 2022 para Culiacán

El Sistema de Transporte Integrado, o metrobús, un proyecto impulsado por el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quedó fuera del Plan de Obras para el municipio en este 2022.

El actual Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, indicó que el proyecto de momento no es factible, pues el Municipio no cuenta con los recursos necesarios.

“De momento no es factible pensar en un metrobús para este año. No hay recurso para eso, no está bien coordinado”, declaró.

De acuerdo al Fondo Nacional de Infraestructura, el proyecto del metrobús en su primera etapa tendría una inversión de mil 066.76 millones de pesos de los 3 mil 050.41 millones de pesos de su costo total.

El proyecto en su totalidad consiste en cuatro Corredores Troncales para el transporte público con una longitud que suma 58 kilómetros, 54 estaciones centrales y 50 laterales, 7 patios de encierro y la prolongación del bulevar Enrique Sánchez Alonso como vía auxiliar paralela al Corredor Troncal Álvaro Obregón.

Además se contempla la reestructuración de la red de rutas actuales en 26 rutas de autobuses, una renovación de la flota con 500 unidades y la implantación de tecnología mediante un sistema de control y recaudo centralizado.

El proyecto fue promovido desde el 2018 por el ex Alcalde Estrada Ferreiro, sin embargo desde su desafuero y sustitución el metrobús no se contempla como obra prioritaria de la administración municipal.

Gámez Mendívil destacó que en cuanto a movilidad, el Gobierno de Culiacán planea como un primer proyecto el conectar las universidades Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Occidente y el Tecnológico de Culiacán con ciclovías dirigidas al primer cuadro de la ciudad.

“Pensando en temas de movilidad hay escalas. Conectar las tres universidades más importantes con el Centro. Hay que rehabilitar para que sean ciclovías”, mencionó.