Proyecto Pasos por la Paz cierra el cruce de Rafael Buelna Tenorio y Vicente Riva Palacio

El Ayuntamiento de Culiacán anunció la intervención del cruce de las calles Rafael Buelna Tenorio y Vicente Riva Palacio, ubicado en el Centro de la ciudad, como parte del proyecto Pasos por la Paz, ya que este punto fue seleccionado por su alto flujo vehicular y peatonal, lo que hace prioritaria la mejora de la seguridad vial y la movilidad urbana.

Este crucero es uno de los más concurridos de la capital, concentrando diariamente a más de 9 mil estudiantes de distintos niveles educativos.

Además, la zona alberga 31 negocios que en conjunto generan más de mil empleos y, debido a esta alta concentración, el ordenamiento del espacio público se considera clave para reducir riesgos y facilitar desplazamientos más seguros.

La directora general del Instituto Municipal de Planeación Urbana, Simei Cebreros Raygoza, detalló que esta es la intervención de mayor alcance que se desarrolla actualmente dentro del proyecto Pasos por la Paz.

“En el marco de la implementación del proyecto Pasos por la Paz, en trabajo conjunto con Bloomberg Philanthropies, que es la entidad que centraliza todas las actividades filantrópicas y donaciones caritativas de su fundador, Michael R. Bloomberg, Mapasin siendo una organización que estudia la movilidad en Sinaloa, el Ayuntamiento de Culiacán y el Implan, se estará trabajando en la pintura del crucero de la calle Riva Palacio y Rafael Buelna. Este es el último cruce de la intervención de cinco cruceros que están contemplados en el total del proyecto”, señaló Cebreros Raygoza.

Los trabajos están programados para realizarse del lunes 15 al jueves 18 de diciembre y para garantizar la seguridad del personal y de los peatones, se implementarán cierres temporales y parciales a la circulación vehicular.

Entre los cierres más importantes se encuentra el ingreso al puente Juan de Dios Bátiz desde Rafael Buelna; la avenida Riva Palacio con dirección a Rafael Buelna; la vuelta derecha de Rafael Buelna hacia el Malecón y la intervención contempla la aplicación de pintura urbana, cuyo objetivo es proteger a los peatones, mejorar la accesibilidad y generar un entorno más funcional y ordenado.

Las autoridades municipales recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas durante el periodo de las obras y la finalidad es que los cruces con alta afluencia sean más claros, accesibles y seguros, priorizando a estudiantes y a las personas que transitan por el centro.

La intervención en el crucero Buelna y Riva Palacio es instalar un semáforo nuevo y pasos de cebra visibles en una autopista, no solo se trata de pintar líneas, sino de organizar el tráfico humano y vehicular para que miles de personas puedan cruzar el punto más transitado sin riesgos innecesarios.