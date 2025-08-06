PT en contra de quitar financiamiento a partidos políticos; minorías deben ser representadas: Diputado

El Partido del Trabajo en Sinaloa se pronunció en contra de eliminar o disminuir el financiamiento público a los partidos políticos, como parte de la propuesta de reforma electoral planteada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Diputado federal del PT por Sinaloa, Jesús Fernando García Hernández, apuntó que la postura a nivel nacional de la facción es fomentar la pluralidad en la vida política, por lo que una reforma para disminuir el apoyo público financiero iría en contra de eso.

Asimismo, dijo, no comparten la idea de erradicar las figuras de representación proporcional, o plurinominales, en las cámaras legislativas.

“El Partido del Trabajo no está de acuerdo en la propuesta que hay en la cuestión de quitarle el financiamiento de los partidos políticos. Es la esencia misma de que exista la situación de la pluralidad”, señaló el Diputado federal.

“De entrada el Partido del Trabajo no está de acuerdo en la eliminación del financiamiento ni desaparecer totalmente la figura plurinominal en el quehacer político”, enfatizó García Hernández.

Recalcó que los puestos obtenidos vía plurinominales, al ser obtenidos por número de votos, representan las voces de distintos sectores poblacionales, los cuales deben ser escuchados y representados ante el Estado.

“Nos están citando a nosotros la última semana de agosto para discutir la cuestión de las plurinominales, discutir la cuestión de esta iniciativa del financiamiento y de agarrar nuevamente una postura”.

“Todas las minorías tienen que estar representadas, y si eliminamos nosotros esto pues vamos a ir mermando la situación de las minorías que deben estar representadas en el Congreso”, reiteró.