PT inaugura nueva sede en Sinaloa y reúne a liderazgos de la Primera Circunscripción

CULIACÁN._ Con la intención de fortalecer su estructura partidista, el Partido del Trabajo realizó en Culiacán la Reunión de la Primera Circunscripción, evento que reunió a liderazgos y militancia de diversos estados y sirvió de marco para la inauguración de su nueva sede en Sinaloa, llamada “La Casa del Pueblo”..

En un comunicado se informó que, durante la jornada, los liderazgos se unieron en torno al proyecto de nación, destacando la unidad del partido en un momento que calificaron de retos.

El encuentro reunió a representantes de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Durango, Jalisco, Chihuahua y Sinaloa.

Fernando García, Comisionado Político Nacional del PT en Sinaloa, señaló que la realización de este evento en la capital sinaloense es un reflejo de la estructura nacional y la dirigencia local.

“Estas oficinas no son solo muros; son un espacio de lucha abierta para el pueblo. Hoy el PT Sinaloa tiene una casa digna para seguir construyendo la transformación desde la base”, destacó.

Por su parte, el vicecoordinador de la Primera Circunscripción, Fugio Ortiz, lanzó un mensaje de resistencia hacia el exterior y aseguró que el movimiento seguirá ante lo que calificó como ataques externos y campañas de desprestigio.

Tras concluir el acto protocolario de la circunscripción, la actividad política se trasladó a la avenida Insurgentes, a un costado del Palacio de Gobierno, y se llevó a cabo el corte de listón de las nuevas oficinas del PT Sinaloa, espacio bautizado como “La Nueva Casa del Pueblo”.

Dirigentes nacionales y estatales develaron la placa conmemorativa del inmueble, el cual, informaron, funcionará como el principal centro operativo y de atención ciudadana para la población sinaloense.

Luego de un recorrido por las instalaciones, los asistentes coincidieron en que el edificio simboliza el crecimiento y la consolidación que el partido ha alcanzado en la entidad.

En el encuentro estuvieron presentes Feliciano Castro, Secretario de Economía de Sinaloa; Ramón Flores, Comisionado Político Nacional del PT en Sonora; José Luis Sánchez González, Comisionado Político Nacional en Jalisco; la Diputada federal, Ana Karina Pimentel; Luis Armando Díaz, Comisionado Político en Baja California Sur; Primitivo Ríos, Diputado local de Durango; Moncerrat López, Diputada local; Lupita Cázares, coordinadora del Sectorial de Mujeres del PT Sinaloa y Humberto Aramberry, coordinador estatal del PT Sinaloa.