$!PT perfila a Pedro Rodríguez para la alcaldía de Elota y lo designa coordinador de afiliación

El Partido del Trabajo presentó este viernes al médico Pedro Rodríguez como su perfil para buscar la alcaldía de Elota en el proceso electoral de 2027 y, de manera simultánea, lo nombró Coordinador Municipal de Afiliación, cargo desde el que encabezará los trabajos de fortalecimiento de la estructura del partido.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por el comisionado político nacional del PT en Sinaloa, Fernando García, y la coordinadora municipal del partido en Elota, Cuquis Burgueño.

Durante el evento, García señaló que Pedro Rodríguez será la apuesta del partido para competir por la presidencia municipal de Elota en las próximas elecciones.

“El doctor Pedro Rodríguez no solo cuenta con el arraigo y el cariño de los elotenses, sino con la vocación de servicio que abandera nuestro partido. Con este nombramiento, iniciamos una etapa de consolidación en el municipio”, expresó.