PT Sinaloa ha buscado con Morena candidaturas comunes, pero no ha tenido respuesta positiva, revela Fernández Noroña

El Partido del Trabajo en Sinaloa le ha propuesto al Movimiento Regeneración Nacional unirse para ir con candidaturas comunes en los próximos comicios, pero Morena no ha brindado una respuesta positiva ante las ofertas, reveló el Diputado federal Gerardo Fernández Noroña.

Las reuniones entre los partidos han sido orquestadas por el dirigente estatal del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, agregó el legislador.

“Leobardo sigue esperando a que le digan ‘vamos a sentarnos’, y cuando digo que sigue esperando, no está esperando, los busca, lo plantea, atiende el puente y no se toma esta... me parece que es un llamado oportuno el que estoy haciendo”, dijo el Diputado, advirtiendo de que aún existe la posibilidad de formalizar estas propuestas.

“A nivel federal nos va a ir bien . La gente está apoyando a López Obrador y nosotros estamos orgullosísimos de ser parte de ese movimiento”.

Al cuestionarle sobre la alianza entre el Partido Sinaloense y Morena, formalizada el pasado 27 de febrero, el Legislador señaló que el Movimiento Regeneración Nacional está sumando mal.

“No, bueno, prefiero criticar al PRI-PAN-PRD, que son nuestros adversarios, que son culebras, que son traidores al pueblo”, dijo a pregunta expresa sobre la alianza PAS-Morena.

“Me parece un error, pues el PT realmente le aporta al movimiento pero parece que aquí la calculadora de los compañeros de Morena realmente se les descompuso. Están sumando mal. Nuestra unión sí suma, sí potencia, sí manda un buen mensaje a la población. Ganamos juntos la Presidencia de la República”.