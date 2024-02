CULIACÁN._ El Partido del Trabajo rompió alianza con Morena en Sinaloa para darle a Jesús Estrada Ferreiro la candidatura al Senado, según afirmó el mismo Alcalde desaforado de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro en entrevista exclusiva desde el estudio de Noticiero Noroeste.

“Le dije ‘la única forma de que yo vaya con ustedes es que me den la candidatura al Senado de la República’ y me dijeron ‘ pero hay un convenio a nivel nacional con Morena’, bueno pues ustedes saben si quieren convenio o quieren ganar Sinaloa, decidieron por ganar Sinaloa”, expresó.

Durante su participación en el programa informativo, el ex funcionario aseguró que los juicios políticos y penales en los que se ha visto involucrado no corresponden más que a una persecución política del Gobernador de Sinaloa en su contra para que no participara en las próximas elecciones de 2024.

“Cuando yo vi la ambición desmedida del Gobernador ya por poner a sus candidatos, todos los que están ahorita, que hay muchos, varios delincuentes, dije yo ‘bueno, yo no puedo ir con Morena aunque gane la encuesta a levantar la mano a un compañero que prácticamente es un delincuente’ y son varios, no es uno nada más, por eso dije públicamente ‘renuncio a la posibilidad de ser candidato por Morena aunque gane una encuesta”.

Además, manifestó que ‘Morena está muerto’ en lo local, debido a las personas que están actualmente en el Gobierno, donde acusó específicamente al Diputado local Feliciano Castro Meléndrez de haber hecho una campaña en contra suya para que no fuera candidato para la reelección de la alcaldía en el 2021.

“En lugar de apoyarme para la Presidencia Municipal me bloquearon la primera vez, en la segunda para reelección hicieron campaña en mi contra, él y Feliciano Castro Meléndrez y me consta personalmente”.